¿Cuáles Son las Estaciones del Metrobús Cerradas Hoy? En Estas Líneas No Hay Servicio

¡Toma precauciones! Porque este martes, 9 de diciembre de 2025, habrá cierres y modificaciones en el servicio de varias líneas del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde no habrá servicio.

Estaciones del Metrobús cerradas hoy

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que tres líneas tendrán estaciones cerradas y modificaciones en el servicio hoy, se trata de:

Línea 1

Estación Olivo.

Estación Buenavista II.

Estación La Bombilla.

Estación Hamburgo.

Línea 2

Estación Rojo Gómez, estará cerrada hasta el 19 de diciembre. Como alternativa puedes usar Río Mayo.

Línea 5

Estación Deportivo Eduardo Molina, de las 20:00 horas al cierre del servicio.

Estación Archivo General de la Nación, de las 20:00 horas al cierre del servicio.

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

Con información de N+

