¿Cuáles Son las Estaciones del Metrobús Cerradas Hoy? En Estas Líneas No Hay Servicio

Consulta aquí las estaciones cerradas del Metrobús hoy, 9 de diciembre de 2025

Usuarios del Metrobús

Usuarios del Metrobús. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¡Toma precauciones! Porque este martes, 9 de diciembre de 2025, habrá cierres y modificaciones en el servicio de varias líneas del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos dónde no habrá servicio.

Video: Metrobús CDMX ¿Qué Estaciones de la Línea 1 Estarán Cerradas Hoy, 9 de Diciembre 2025?

Estaciones del Metrobús cerradas hoy

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que tres líneas tendrán estaciones cerradas y modificaciones en el servicio hoy, se trata de:

Línea 1

  • Estación Olivo.
  • Estación Buenavista II.
  • Estación La Bombilla.
  • Estación Hamburgo.

Línea 2

  • Estación Rojo Gómez, estará cerrada hasta el 19 de diciembre. Como alternativa puedes usar Río Mayo.

Línea 5

  • Estación Deportivo Eduardo Molina, de las 20:00 horas al cierre del servicio.
  • Estación Archivo General de la Nación, de las 20:00 horas al cierre del servicio.

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

