Torniquetes Iluminados del Metro de CDMX Sorprenden a Capitalinos; ¿En Qué Estaciones Están?

Causan furor los nuevos torniquetes iluminados en el Metro de la Ciudad de México (CDMX); conoce en qué líneas y estaciones se pueden encontrar.

De acuerdo con el director del Metro de la CDMX, Adrián Rubalcava Suárez, la modernización de torniquetes se hizo con “equipos de la más alta calidad y mejor diseño”.

Esta renovación agiliza el ingreso y la salida, pero sobre todo facilita el acceso para personas con discapacidad y de talla baja

Los usuarios que les ha tocado conocer estos nuevos accesos han festejado la llegada de los cinco torniquetes de última generación en la estación Tasqueña.

¿Cómo son los nuevos torniquetes del Metro de la CDMX?

En varias estaciones iniciamos la modernización de torniquetes con equipos de la más alta calidad y mejor diseño. Esta renovación agiliza el ingreso y la salida, pero sobre todo facilita el acceso para personas con discapacidad y de talla baja, con quienes recientemente la Jefa… pic.twitter.com/GWE4LjcfAJ — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 28, 2025

Los nuevos torniquetes del Metro de la Ciudad de México tienen las siguientes características:

Puertas automáticas de cristal que se abren por proximidad

Agilizan el paso y facilitan la entrada y salida de usuarios

Facilitan el paso de maletas o para quienes utilizan silla de ruedas.

El cambio busca reducir aglomeraciones

Mejorar la fluidez del tránsito en horas pico.

Así funcionan los accesos modernizados del Metro de la CDMX

Los clásicos torniquetes del Metro de la CDMX fueron sustituidos por puertas automáticas que ayudan a los usuarios a ingresar a las estaciones o salir de las mismas sin tocar nada.

Se colocaron dos puertas que al salir detectan a los usuarios y se abren automáticamente a los costados, por un sensor que detecta a las personas si se acercan. Caso contrario sucede en el ingreso a las instalaciones del Metro de la CDMX, cuando las puertas se abren al colocar la Tarjeta de Movilidad al lector.

¿Qué estaciones estrenaron ‘torniquetes’ automáticos?

Los nuevos dispositivos para entrar y salir del Metro de la CDMX están colocados en la estación terminal Tasqueña de la Línea 2.

¿Modernizan el Metro CDMX por el Mundial 2026?

La estación Tasqueña de la Línea 2 del Metro de la CDMX conecta con el Tren Ligero, y lleva al Estadio Azteca, donde habrá cinco partidos del Mundial 2026.

