México Suspende Productos de Cerdo de España por Peste Africana

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que México restringe la importación de carne de cerdo, productos y subproductos porcinos provenientes de España debido al brote de peste porcina africana en Cataluña.

Video relacionado: Distribuyen Carne de Cerdo con Parásitos en Rastro de Puebla

A través de un comunicado, se precisa que dicha medida se adopta con base en protocolos internacionales para proteger a la producción porcícola nacional de posibles riesgos zoosanitarios.

Video. Estos son los Beneficios de la Carne de Cerdo

¿Qué restricciones aplica México de productos porcinos?

La restricción de productos porcinos españoles aplica tanto a operaciones comerciales como a productos que porten las personas viajeras.

No podrán ingresar carne de cerdo, productos y subproductos como jamones o salchichas, productos madurados, despojos porcinos para consumo humano ni materia prima para la elaboración de alimento para mascotas

¿Dónde se detectó el brote de peste africana?

El Gobierno de México informó que los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat de Catalunya, España, notificaron la detección de dos jabalíes silvestres positivos al virus de la peste porcina africana (PPA) en el municipio de Cerdanyola del Vallès, Barcelona.

Así se dio la suspensión de importaciones de carne de cerdo española

El gobierno de México anunció este viernes que suspendería temporalmente las importaciones de carne de cerdo procedente de algunas zonas de España, tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana en poco más de tres décadas.

La medida se produce tras la activación de medidas de emergencia por parte de las autoridades madrileñas en Cataluña , una región clave para la ganadería porcina.

en , una región clave para la ganadería porcina. Las autoridades mexicanas aseguran que seguirán monitoreando la situación y revisando todas las medidas.

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a cerdos y jabalíes, pero no supone ningún riesgo para los humanos.

No existe vacuna ni cura y, a menudo, provoca sacrificios masivos cuando se detecta en explotaciones ganaderas.

La enfermedad se ha extendido hacia el oeste de Europa en los últimos años, perturbando los mercados de carne de cerdo y provocando prohibiciones comerciales.

El brote en Alemania en 2020 provocó restricciones radicales por parte de importantes compradores como China, mientras que Croacia ha luchado contra las infecciones en los últimos meses.

España, el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, ha evitado el virus en cerdos domésticos desde 1994, lo que convierte la última detección en jabalíes cerca de Barcelona en una preocupación importante para su industria porcina, valorada en 8 mil millones de euros (9 mil 280 millones de dólares), y sus mercados de exportación.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI