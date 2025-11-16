Así Reaccionó Julión Álvarez a la Detención de su Supuesto Piloto en Honduras

Después de que autoridades hondureñas informaran sobre la detención de un piloto mexicano presuntamente vinculado al tráfico de drogas, y que la policía señaló como piloto privado de Julión Álvarez, el cantante salió a aclarar la situación y dar su versión en redes sociales.

Julión pidió a sus seguidores "hacer caso omiso" a la información publicada y afirmó que ninguna persona de su equipo fue detenida.

"En los últimos minutos, se generó una noticia en redes sociales, donde se menciona que uno de mis pilotos fue detenido", escribió el cantante en sus stories de Instagram.

El cantante aclaró que su piloto se llama José Alvarado y su copiloto Jesús Cortez, y que ambos viajaban con él y parte de su equipo horas antes de que surgiera la noticia.

"Mi piloto José Alvarado y copiloto Jesús Cortez, así como parte de mi equipo de trabajo y un servidor viajamos hace unas hrs en un Learjet 31, sin ningún inconveniente y nos encontramos ya en territorio mexicano", dijo Álvarez.

El intérprete agradeció el apoyo de sus seguidores y reiteró que nadie de su equipo fue arrestado.

El caso del piloto detenido en Honduras

La Policía Nacional de Honduras detuvo en el Aeropuerto Internacional Toncontín, de Tegucigalpa, a un ciudadano mexicano identificado como piloto privado del cantante Julión Álvarez, requerido por una alerta roja internacional por “actos preparatorios para el tráfico de drogas”.

La captura fue rezlizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un control rutinario de pasajeros en la terminal aérea, según un comunicado de la Policía hondureña.

El detenido, originario de Guadalajara, Jalisco, mantenía desde el 10 de julio de 2014 una orden de captura vigente emitida por autoridades mexicanas por el delito de "actos preparatorios para el tráfico de drogas", añadió.

La Policía hondureña indicó que el aprehendido, cuya identidad no precisó, es uno de “los pilotos privados” que presta servicio al cantante Julión Álvarez, quien ofreció un concierto el sábado en Tegucigalpa, la capital del país.

Historias recomendadas:

Cristian Castro Rompe el Silencio sobre su Ruptura con Mariela Sánchez: Esto Fue lo Que Dijo

Muere Elizabeth Franz: ¿Qué le Pasó a la Actriz de Gilmore Girls?