Ángela Aguilar y su Gesto a Nodal, Pese a No Ser Mencionada en Discurso del Grammy

Christian Nodal fue coronado con el premio a Mejor Álbum de Música Ranchera / Mariachi en la edición 2025 del Latin Grammy, por su disco ¿Quién + Como Yo?. Al momento de subir al escenario para dar su discurso de agradecimiento, el intérprete agradeció a su familia, amigos y equipo; sin embargo, no destacó a Ángela Aguilar, omisión que fue señalada en redes sociales. A pesar de no haber sido mencionada en el discurso de Nodal del Grammy, Ángela Aguilar sí tuvo un gesto con su esposo.

El jueves 13 de noviembre se realizó la gala de los Latin Grammy 2025, en la que Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso empataron en el número de premios que recibieron. En esta edición de la premiación, Pepe Aguilar estuvo nominado en la misma categoría que Nodal; sin embargo, fue el cantante de 26 años quien se quedó con el premio.

El gesto de Ángela Aguilar a Nodal

La cantante Ángela Aguilar no dio importancia a lo que la audiencia señaló en redes sociales: que su esposo no la mencionó en su discurso de agradecimiento del Latin Grammy y, lo que sí hizo fue tomar sus stories de Instagram para compartir un mensaje, tanto para su papá como para su esposo, quienes se enfrentaban en la misma categoría del Grammy.

Luego de la premiación, que incluyó un performance de Christian Nodal y Pepe Aguilar, Ángela se dijo agradecida y privilegiada de que "dos de las personas que más quiero" compitieran por el mismo premio: "No todos tienen la fortuna de ver a su papá y a su amor coincidir en un escenario así", señaló. La cantante destacó el cariño, talento, trabajo, así como la entrega y las historias de su familia, de la que se nombró orgullosa.

Verlos crecer y brillar me inspira de una forma que sigue guiando mi propio camino. Los amo.

Horas antes de la publicación, Leonardo Aguilar compartió un video en el que se le escucha conversando con Ángela Aguilar sobre el ganador del premio. Mientras él señalaba que estaba "contento pero triste", Ángela mencionó "ganó mi esposo". Aunque reconocieron haber estado "entre espada y pared", destacaron lo agradecidos que estaban de que el premio se haya quedado en la familia.

Ángela Aguilar no fue mencionada por Nodal

Tras haber sido nombrado como ganador del Latin Grammy, Christian Nodal subió al escenario para recibir el premio, una vez sobre el micrófono, mencionó:

Muchísimas gracias de todo corazón a mi familia, mis amigos, mi equipo con el que hago música, con los que me aguantan todas las madrugadas, todos los tequilas, todos los cigarros, toda la inspiración.

El cantautor fue fuertemente criticado por no haber mencionado a su esposa, Ángela Aguilar, sobre todo porque en otras premiaciones sí dijo en alto los nombres de sus parejas de ese momento. En 2021 le agradeció a Belinda en los Billboard Latin Music Awards, y en 2022 le dedicó su Latin Grammy a su entonces pareja Cazzu.

La ceremonia del Latin Grammy se transmitirá este sábado 15 de noviembre, en punto de las 18:00 horas, por Las Estrellas.

