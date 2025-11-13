Ángela Aguilar Vive un Dilema Entre Christian Nodal y Pepe Aguilar en los Latin Grammy

Ángela Aguilar se encuentra en un momento clave durante los premios Latin Grammy 2025: su pareja, Christian Nodal, y su padre, Pepe Aguilar, aparecen juntos en fotos y publicaciones mientras se preparan para la entrega de galardones. Pero ahora, apoyo de la cantante está dividido entre dos pilares de su vida musical y personal.

Previo a la ceremonia de los Latin Grammy 2025 en Las Vegas, Ángela Aguilar, su padre Pepe Aguilar y Christian Nodal acudieron juntos al evento “Persona del Año”, donde se rindió homenaje a Raphael.

Durante el evento, las miradas se centraron no solo en el homenaje al icónico cantante español, sino también en la presencia de parte de la dinastía Aguilar, con Ángela compartiendo momentos tanto con su papá como con su esposo.

El dilema de Ángela Aguilar en los Latin Grammy 2025

La más joven de los Aguilar compartió varias imágenes en Instagram donde se les puede apreciar a los tres juntos, pero lo que no muchos saben es que Ángela vivirá un dilema en la noche de la premiación.

Tanto Pepe Aguilar como Christian Nodal están nominados en la misma categoría: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en los Latin Grammy 2025.

Pepe compite con su producción Mi suerte es ser mexicano, mientras Nodal lo hace con ¿Quién + Como Yo?

A pesar de esa competencia, las imágenes compartidas muestran una atmósfera de unidad y respeto: Pepe Aguilar publicó fotos junto a su yerno Nodal, destacando la admiración que le tiene.

Mientras tanto, Ángela continúa interactuando con ambos en redes sociales, lo que sugiere que la prioridad de todos los involucrados es más el afecto familiar que la rivalidad profesional.

Los Latin Grammy se celebrarán la noche de este jueves 13 de noviembre de 2025, a través de la señal de Univisión.

