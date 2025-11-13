Raphael Vive "Su Gran Noche" Homenajeado en los Latin Grammy.

La leyenda de la música hispana, Raphael, vivió "su gran noche" al celebrar sus más de seis décadas de carrera homenajeado con un emotivo tributo de la Academia Latina de la Grabación, que lo declaró la "Persona del Año" en Las Vegas.

Figuras como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez y Susana Baca aterrizaron en la "Ciudad del Pecado" para cantarle al Ruiseñor de Linares, así como las voces emergentes Elena Rose e Iván Cornejo, entre otros, en una muestra de cómo el español influenció generaciones y ritmos.

Emocionado y con su distintiva sonrisa, Raphael desfiló en la alfombra roja del Centro de Convenciones del Mandala Bay con un consejo para los nuevos talentos.

"Hay que hacer las cosas con un poquito más de paciencia que todo te va a llegar", expresó el intérprete.

El rey de la balada, con clásicos como "Como yo te amo", Raphael aconsejó a los artistas a abrazar "más romanticismo y un poquito menos ritmo", en busca de éxitos menos efímeros.

"Es que con el ritmo pasan en seguida", sonrió el también actor.

Gracias por entender mis canciones, mi arte, por estos años maravillosos. Todo es mío, y todo me lo voy a llevar. Cuando me vaya esta noche voy a ser el hombre más feliz del mundo, una vez más

Desde Café Quijano al mexicano Carín León pasando por la chilena Cami o compañeros como Vanesa Martín, sobre el escenario se pasearon una veintena de artistas que dieron muestra de su gratitud por la profunda huella que ha dejado por generaciones.

Antes de concluir la gala, el "divo de Linares" cantó "Qué sabe nadie", "Como yo te amo" y, por supuesto, "Mi gran noche".

Del nerviosismo de Bunbury a la inspiración en el divo español

Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, dijo que el estilo característico de Raphael fue justamente uno de los desafíos para rendirle tributo.

"Cuando empezamos a revisar los arreglos y empezamos además a revisar sus interpretaciones, son tan él, son tan basadas en su persona, en su histrionismo, que es todo un reto armarlo (el homenaje)", dijo a AFP.

Los artistas invitados al tradicional evento que forma parte de la semana de los Latin Grammy no escondieron sus nervios de cantarle al divo español.

El roquero Enrique Bunbury, quien interpretó "Yo soy aquel", confesó estar nervioso de subirse al escenario.

"No sé los demás, pero yo seguro que lo voy a hacer peor de lo que lo haces. Entonces, bueno, saber que lo voy a hacer peor delante de él, pues me da un poco de vergüenza", contó a AFP el exvocalista de Héroes del Silencio.

Podemos homenajearle, pero no nos podemos comparar

Bunbury fue el encargado de abrir una gala que aplaudía y abrazaba al artista de 82 años a través de un viaje en el tiempo que repasó los éxitos que lo catapultaron a la fama.

"Esta pasión, esta entrega tan, tan suya, de hacerse suya la canción y decir el texto y la melodía como si se acabara el mundo. Creo que a todos nos ha quedado ahí, en nuestro imaginario", comentó la cantautora Silvia Pérez Cruz.

Ya la revelación del regional mexicano Iván Cornejo, de 21 años, lo describió como una fuente de inspiración dada su conexión en escena.

"Noto una similaridad de los conciertos de sus fans, como conectan con la letra y las melodías. Hay algo súper único (que) es su música", dijo el californiano.

Para Elena Rose, nueva cara del pop estadounidense y quien entonó "En carne viva" junto a David Bisbal, el legado de Raphael es su "rebeldía con causa".

"(Es) de esas almas que dicen yo soy esto, yo voy a sentir sin miedo, voy a decir lo que siento y voy a ser yo, pase lo que pase. Eso yo creo que es una de las cosas que inclusive me identifican a mí", comentó la artista.

Más que una leyenda musical

Rafael "significa el milagro de que el escenario cobre vida (...) perseverancia y amor absoluto, incondicional", declaró a EFE el cantante Pablo López a su paso por la alfombra roja previa a la gala.

López, quien ha colaborado con el conocido como "divo de la balada romántica" recordó una de las anécdotas que lo atan a su legado musical.

"En casa siempre le pongo videos de él en el año de 1967 en Luxemburgo, por ejemplo, y le digo: ¿cómo era eso? Y te lo cuenta como si fuera ayer, eso es tremendo", agregó.

Rozalén, muy cercana al cantante, destacó su impacto no solo en el desarrollo de su carrera, sino también en su entorno familiar.

Su madre tenía un póster, mientras que su padre Cristóbal, quien era sacerdote, "en misa cantó 'La canción del tamborilero' porque se lo había escuchado a un chaval que estaba empezando, que era Raphael", contó en declaraciones a EFE.

Cuando el artista español se hizo famoso, "la gente en el pueblo le decían que Raphael estaba cantando la canción de Cristóbal", agregó.

Rozalén agasajó a Raphael junto a Carlos Rivera o Fito Páez, quién a su vez lo definió como "escandaloso y muy simpático".

"Tenía mucha personalidad y era muy dramático", lo que hizo que destacara en sus inicios, dijo a EFE.

Para generaciones más jóvenes como la de Aitana: "Raphael es historia de España. Es una leyenda de España y del mundo por la forma en la que tenía y tiene de ponerle alma a todo lo que hace, no solamente con su voz, que es súper única, suya e increíble, sino con sus gestos", admitió.

Abud apuntó que la elección del artista de 82 años como "Persona del Año" se debe a que "es único, polifacético y con una resilencia increíble", con un talento que "trasciende generaciones y fronteras".

Siempre celebramos la música, yo sé que estos son tiempos complicados, pero para nosotros lo importante es celebrar la música y a nuestros creadores

La Academia Latina de la Grabación continuará su celebración a la música latina con la 26ª edición de los Grammy Latinos este jueves 13 de noviembre, también en Las Vegas.

