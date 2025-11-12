Trump Firma Acuerdo que Reabre Gobierno de EUA Luego de Shutdown Más Largo de la Historia

El presidente Donald Trump habla esta noche sobre el acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno de Estados Unidos.

Donald Trump firmó el presupuesto que pone oficialmente fin al shutdown. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anunciado que el mandatario rubricaría el proyecto de ley y hablaría en directo desde el Despacho Oval a las 9:45 PM hora del Este.

La firma presidencial legaliza el acuerdo legislativo y concluye formalmente el cierre parcial de gobierno de los Estados Unidos.



Video: ‘Shutdown en EUA: Estos Son los Cierres de Gobierno Más Largos de la Historia.

“Los demócratas querían extorsionar al país”: Donald Trump

Durante la firma del documento que pone fin al cierre del gobierno, Donald Trump dijo que este shutdown ocurrió por “razones políticas”. El presidente aseguró que se trató de “una extorsión” por parte de los demócratas y que mucho del presupuesto negociado se terminaría en manos de migrantes:

Nunca caeremos en extorsiones. Los demócratas querían extorsionar al país.

Donald Trump también aseguró que los republicanos “nunca quisieron cerrar el gobierno”. Además, el presidente de Estados Unidos dijo que los demócratas impidieron que “un millón de trabajadores federales cobraran su salario”.

No podemos permitir que esto ocurra otra vez.

Momento en que Donald Trump puso fin al shutdown del gobierno. Foto: Reuters

“Finalmente hicieron lo correcto”, explicó el presidente. Donald Trump también denunció que Obamacare, el programa que estuvo en el centro de las negociaciones del cierre del gobierno, “fue un desastre desde el día uno”.

Segundos antes de colocar su firma en el documento que ponía fin el shutdown de 43 días, el presidente Donald Trump declaró:

Con mi firma, el gobierno federal reanudará sus operaciones normales y mi administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará su labor para reducir el costo de vida, restablecer la seguridad pública... y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible para todos los estadounidenses.

¿Qué pasó durante el shutdown?

El miércoles 12 de noviembre, la Cámara de Representantes dio luz verde a un paquete presupuestal que asegura recursos federales hasta el 30 de enero, clausurando así el cierre de gobierno más extenso registrado en la historia estadounidense.

El país atravesó 43 días con agencias federales operando con capacidad y plantilla reducidas, impactando a millones de personas. El efecto directo recayó sobre más de 1.4 millones de empleados del gobierno: 670 mil mantuvieron sus labores sin percibir pago, mientras 730 mil permanecieron en sus domicilios igualmente sin salario. La administración de la Casa Blanca implementó ceses laborales provisionales.

El sistema de aviación estadounidense enfrentó presión sin precedentes. La FAA ordenó a las aerolíneas reducir operaciones en 40 aeropuertos principales desde el 7 de noviembre, iniciando con recortes del 4% y programando incrementos hasta 10% para el viernes.

Video: Así fue el Caos Aéreo en EUA por "Shutdown": ¿En Qué Aeropuertos Hubo Cancelación de Vuelos?

Entre el 7 de noviembre y el miércoles se cancelaron 10,100 vuelos. Aproximadamente 5.2 millones de pasajeros experimentaron retrasos o cancelaciones relacionadas con problemas de personal desde el 1 de octubre. Controladores aéreos sin salario por más de un mes comenzaron a ausentarse del trabajo, citando estrés y necesidad de empleos adicionales, lo que dejó torres de control y centros con personal insuficiente. El impacto económico diario alcanzaría entre 285 y 580 millones de dólares una vez implementados los recortes del 10%.

Las representaciones diplomáticas estadounidenses, como la ubicada en México, enfrentaron limitaciones operativas que generaron dudas respecto a procedimientos consulares, particularmente solicitudes de visa.

Los demócratas no alcanzaron a incorporar sus propuestas relacionadas con salud pública en el convenio, aunque lograron garantizar la anulación de despidos y mantener financiamiento para programas nutricionales y de atención a excombatientes.

El pacto alcanzado carece de diferencias significativas frente a lo que ambas fuerzas políticas podían acordar 43 días atrás, previo al inicio del cierre. El resultado de los comicios recientes, favorables a los demócratas, aparentemente facilitó el entendimiento que resultó inalcanzable en octubre.

El respaldo económico aprobado abarca hasta el 30 de enero, por lo que el Congreso enfrentará la necesidad de construir un nuevo consenso presupuestario antes de esa fecha para prevenir otro bloqueo gubernamental.

Historias recomendadas:

CT