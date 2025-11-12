Municipio de Uruapan, Michoacán, Cancela Desfile del 20 de Noviembre en Memoria de Carlos Manzo

El gobierno municipal de Uruapan, Michoacán, canceló el desfile por el 115 aniversario del 20 de noviembre de 2025, para la celebración del inicio de la Revolución Mexicana, debido a las "circunstancias de inseguridad" que se han presentado en los últimos días. Así se informó a través de un comunicado:

Video relacionado: Policías Municipales a Cargo de la Seguridad de Carlos Manzo Aún Están Bajo Investigación

El ayuntamiento de Uruapan informa que, debido a las circunstancias de inseguridad que se ha presentado en nuestra ciudad, se cancela el desfile conmemorativo del 20 de noviembre

Se precisó que dicha decisión se tomó "priorizando la seguridad y tranquilidad" de las familias uruapenses.

Cancelación de desfile del 20 de noviembre es en memoria de Carlos Manzo

Las autoridades municipales de Uruapan reportaron el miércoles 12 de noviembre que la cancelación de desfile del 20 de noviembre es en memoria del edil Carlos Manzo que fue asesinado.

Este acto se realiza en memoria de nuestro querido presidente municipal Carlos Manzo, a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI