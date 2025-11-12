Inicio Internacional Latinoamerica Colombia Extraditará a EUA a "Pipe Tuluá", Líder de La Inmaculada y Nexos con Cárteles Mexicanos

Colombia Extraditará a EUA a "Pipe Tuluá", Líder de La Inmaculada y Nexos con Cárteles Mexicanos

|

N+

-

"Pipe Tuluá" era líder del grupo criminal La Inmaculada que enviaba grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos pasando por México

Colombia Extraditará a EUA a "Pipe Tuluá" quien Tenía Nexos con Cárteles Mexicanos

Colombia Extraditará a EUA a "Pipe Tuluá" quien Tenía Nexos con Cárteles Mexicanos. Foto: AP

COMPARTE:

Andrés Felipe Marín Silva, "Pipe Tuluá", uno de los líderes del grupo criminal La Inmaculada, será extraditado a Estados Unidos desde Colombia, así lo aprobó la Corte Suprema de Justicia del país. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, debe firmar su envío para formalizar la extradición. 

  • "Pipe Tuluá" es solicitado por una Corte de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

Noticia relacionada: FBI Anunció el Desmantelamiento de una Red de Producción de Fentanilo en México: ¿Qué Significa?

¿Quién es "Pipe Tuluá?

"Pipe Tuluá" es acusado de enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia pasando por Panamá y México, con distribución final a Estados Unidos, además se le acusa de tener nexos con carteles mexicanos. 

Según la investigación en Estados Unidos, sus vínculos serían con tres cárteles mexicanos y colombianos en la ruta para llevar droga a EUA. 

Las investigaciones apuntan que La Inmaculada tiene vínculos con los cárteles de drogas como:

  • La Línea
  • Sinaloa
  • Oficina de Envigado

Además, se destaca que "Pipe Tuluá" utilizaría lanchas rápidas y barcos pesqueros para mover la droga hasta Centroamérica y después llevarla a Estados Unidos.

Marín dirigió la coordinación con los carteles de la droga con sede en México para la distribución de cocaína en Denver, Colorado, y Dallas, Texas

VIDEO: EUA Lanza Décimo Ataque contra "Narcolanchas" en el Caribe; HRW Acusa 46 Ejecuciones Extrajudiciales

De acuerdo con información del diario colombiano El Tiempo, entre 2011 y 2017, Marín Silva ordenó 46 homicidios, de los cuales 39 se concretaron.

  • En junio pasado, fue condenado en Colombia a 30 años de prisión.

Historias recomendadas:


 

Narcotráfico
Inicio Internacional Latinoamerica Colombia extraditara a eua a pipe tulua del cartel la inmaculada tenia nexos con carteles mexicanos