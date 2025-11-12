Colombia Extraditará a EUA a "Pipe Tuluá", Líder de La Inmaculada y Nexos con Cárteles Mexicanos

Andrés Felipe Marín Silva, "Pipe Tuluá", uno de los líderes del grupo criminal La Inmaculada, será extraditado a Estados Unidos desde Colombia, así lo aprobó la Corte Suprema de Justicia del país. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro, debe firmar su envío para formalizar la extradición.

"Pipe Tuluá" es solicitado por una Corte de Texas, por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.

¿Quién es "Pipe Tuluá?

"Pipe Tuluá" es acusado de enviar grandes cargamentos de cocaína desde Colombia pasando por Panamá y México, con distribución final a Estados Unidos, además se le acusa de tener nexos con carteles mexicanos.

Según la investigación en Estados Unidos, sus vínculos serían con tres cárteles mexicanos y colombianos en la ruta para llevar droga a EUA.

Las investigaciones apuntan que La Inmaculada tiene vínculos con los cárteles de drogas como:

La Línea

Sinaloa

Oficina de Envigado

Además, se destaca que "Pipe Tuluá" utilizaría lanchas rápidas y barcos pesqueros para mover la droga hasta Centroamérica y después llevarla a Estados Unidos.

Marín dirigió la coordinación con los carteles de la droga con sede en México para la distribución de cocaína en Denver, Colorado, y Dallas, Texas

De acuerdo con información del diario colombiano El Tiempo, entre 2011 y 2017, Marín Silva ordenó 46 homicidios, de los cuales 39 se concretaron.

En junio pasado, fue condenado en Colombia a 30 años de prisión.

