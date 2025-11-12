FBI Anunció el Desmantelamiento de una Red de Producción de Fentanilo en México: ¿Qué Significa?

El director del FBI, Kash Patel, anunció que se ha desmantelado una red de producción de fentanilo en México y otras partes del mundo, tras un acuerdo con el gobierno chino para controlar los precursores químicos necesarios para fabricar esta droga.

Patel explicó que los precursores del fentanilo son los componentes químicos que conforman esta sustancia letal. Según el funcionario, aunque las autoridades estadounidenses han trabajado para capturar narcotraficantes, era necesario atacar directamente el acceso a los ingredientes necesarios para fabricar la droga.

El anuncio se produce después de que el gobierno chino acordara un plan para detener el flujo de precursores del fentanilo. China designó y listó completamente los 13 precursores utilizados para fabricar fentanilo, además de acordar controlar siete filiales químicas que también se utilizan en la producción de este fármaco.

¿Qué significa para México estas restricciones?

Patel señaló que el único propósito de su viaje a China fue eliminar estos precursores químicos del mercado. El director del FBI indicó que al lograr este objetivo, se sofocará la capacidad de las organizaciones de narcotráfico para fabricar fentanilo en lugares como México.

El gobierno estadounidense presentó este logro como resultado de la coordinación entre el presidente Trump, la fiscal general, el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigación y el embajador Perdue en China.

Las autoridades señalaron que con el cierre del conducto de producción, las sustancias necesarias para fabricar fentanilo están ahora prohibidas y ya no serán utilizadas por organizaciones de narcotráfico mexicanas ni de otras partes del mundo.

