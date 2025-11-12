Este miércoles 12 de noviembre de 2025, congresistas demócratas estadounidenses publicaron correos electrónicos en los que Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta.

Y en los que además el delincuente sexual afirma que el ahora presidente de Estados Unidos había "pasado horas" en su casa con una de las víctimas.

Cabe señalar que Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, quien falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

Jeffrey Epstein mencionó, durante los últimos 15 años, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en repetidas ocasiones en su correspondencia privada con Ghislaine Maxwell y Michael Wolff, según información de ABC News que cita correos electrónicos recientemente publicados… pic.twitter.com/dGtpm2ozaz — NMás (@nmas) November 12, 2025

¿Qué dicen los correos?

Se trata de correos dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual luego de la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff.

En ellos, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump".

Y en ese mismo correo dijo en alusión a una víctima no identificada: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".



Historias recomendadas:

Con información de AFP.

spb