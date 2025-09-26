Revelan Nuevos Documentos del Caso Epstein que Mencionan a Elon Musk y al Príncipe Andrew

Nuevos documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey Epstein revelan menciones específicas de dos figuras públicas prominentes: el empresario Elon Musk y el Príncipe Andrew del Reino Unido.

Los documentos, que incluyen agendas personales y manifiestos de vuelo, contienen una referencia directa a Musk en la agenda de Epstein correspondiente al 6 de diciembre de 2014. El registro indica un recordatorio sobre una posible visita del empresario a una isla, aunque incluye una nota de incertidumbre sobre la confirmación del plan.

Video: Sale a la Luz Audio de Exnovia de Jeffrey Epstein: ¿A Quién Ponen en Aprietos Revelaciones?

En cuanto al Príncipe Andrew, los documentos confirman su presencia en un vuelo operado por Hyperion Air el 5 de diciembre de 2000. El manifiesto de pasajeros muestra que Andrew viajó junto a Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell y otras personas en un avión Gulfstream G-1159B con registro N908JE, en una ruta desde Teterboro, Nueva Jersey, hacia West Palm Beach, Florida.

Los documentos también revelan detalles sobre la agenda de Epstein en diferentes períodos, incluyendo actividades programadas en 2014, 2017 y 2019. Entre las entradas se registran citas con diversas personas, eventos sociales, y referencias a ubicaciones como el Time Warner Center en Nueva York.

El material incluye además estados de cuenta bancarios de Jeffrey Epstein con fecha de agosto de 2019, que muestran múltiples transacciones y transferencias, aunque gran parte de la información específica aparece redactada en los documentos públicos.

Los registros forman parte de la documentación judicial que ha salido a la luz en el contexto de las investigaciones y procesos legales relacionados con el caso Epstein, que involucra acusaciones de tráfico sexual y otros delitos.

