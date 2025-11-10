China Endurece Medidas para Exportar Precursores de Fentanilo a México

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, China anunció que endureció las medidas para exportar precursores de fentanilo a México y otros países. La medida entra en vigor de inmediato.

Según un comunicado conjunto del Ministerio de Comercio y otros organismos, además de México, China añadió a Estados Unidos de América (EUA) y Canadá a los países que necesitan licencias de exportación especiales para ciertos precursores del fentanilo y listó 13 sustancias químicas que necesitarán controles para ser enviados a esos países.

Cabe destacar que los precursores químicos son ingredientes claves para producir fentanilo y metanfetamina.

El ministerio justificó el ajuste como parte de los esfuerzos para "mejorar la gestión de la exportación de productos químicos susceptibles de desvío" hacia usos prohibidos.

Comercio ya aplicaba controles similares a Birmania, Laos y Afganistán, países incluidos hasta ahora en la lista de destinos considerados de alto riesgo por el desvío de precursores químicos.

Washington lleva tiempo acusando a Pekín de no tomar medidas eficaces para frenar el flujo de estas sustancias químicas, que alimentan la devastadora crisis de opioides en Estados Unidos.

Acuerdos entre China y Estados Unidos

Con el ajuste anunciado hoy, México, Estados Unidos y Canadá se suman a ese grupo, aunque con un catálogo distinto de 13 compuestos centrado en derivados de la piperidina, base de numerosos opioides sintéticos como el fentanilo.

El anuncio sigue a los consensos alcanzados este mes entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, durante su reunión en la ciudad surcoreana de Busan, que incluyeron compromisos en materia de cooperación antidrogas y relajación de restricciones comerciales tras meses de tensiones comerciales.

En esa cita, Pekín y Washington acordaron intensificar la colaboración para combatir el tráfico de fentanilo, un opioide sintético responsable de decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos, que según Washington es fabricado por cárteles mexicanos a partir de precursores procedentes de China.

El mandatario estadounidense anunció entonces que reduciría del 20% al 10% los aranceles impuestos a las importaciones chinas en represalia por el tráfico de esa droga, en el marco de una tregua comercial de un año que contempla también la rebaja de gravámenes y la suspensión de varios controles de exportación chinos a materiales estratégicos como tierras raras.

