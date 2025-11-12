García Harfuch Detalla Operativo contra Casinos por Lavado de Dinero: Así Operaban
N+
En la conferencia de prensa matutina detallaron cómo operan los casinos con irregularidades; el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó cómo implementaron un operativo
COMPARTE:
Durante la Mañanera del Pueblo de hoy, 12 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se abordaron temas enfocados en casinos irregulares.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló el operativo que implementaron en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y cómo operaban los casinos. Además, precisó que afectan la integridad del sistema financiero.
En ese sentido, explicó que las investigaciones permitieron detectar 13 establecimientos de juegos y sorteos que tenían operaciones irregulares, ubicados en la Ciudad de México (CDMX), Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México y Chiapas.
El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales.
Nota relacionada: Segob Suspende Operación de 13 Casinos por Presunto Lavado de Dinero; UIF Alista Denuncias.
Así operaban los casinos que están bajo investigación
Según el informe, las autoridades detectaron diversos mecanismos de simulación y dispersión de recursos utilizados por los casinos para ocultar el origen ilícito del dinero:
- Simulación fiscal con declaraciones en ceros y dispersión de recursos entre empresas filiales.
- Transferencias internacionales hacia países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
- Casinos digitales que operaban mediante plataformas tecnológicas no reguladas, realizando pagos en línea hacia destinos como Malta y Emiratos Árabes Unidos.
Acciones en casinos
Las acciones que implementaron contra los establecimientos son las siguientes:
- Suspensión de actividades en establecimientos físicos que incumplían con la ley.
- Bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con operaciones irregulares.
- Denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Cierre de páginas electrónicas de casinos virtuales fuera del marco legal.
- Aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de evasión tributaria y omisiones fiscales.
García Harfuch destacó la colaboración con organismos internacionales como FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que permitió el intercambio de información financiera y la aplicación de sanciones conjuntas.
Historias recomendadas:
- Nueva App para Encontrar Ofertas por el Buen Fin 2025: Así Funciona.
- Actividades en México por Mundial 2026: Sheinbaum Presenta el Mundialito Social.
- Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?.
FBPT