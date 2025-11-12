Asesinan a Agente de Gobernación Municipal en Chilpancingo, Guerrero

Un agente de Gobernación municipal perdió la vida tras ser atacado a balazos en la colonia El Tomal, ubicada en la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo.

De acuerdo con medios locales, el ataque armado se registró cerca de las siete horas de este miércoles en la calle Río Nilo, en la zona oriente de la ciudad. La víctima fue identificada como Luis Alberto Rueda Maldonado, de 42 años de edad, quien al momento de la agresión se desplazaba en un automóvil.

Tras recibir los impactos de bala, el funcionario municipal quedó herido en el lugar de los hechos. Elementos de servicios de emergencia acudieron al sitio y lo trasladaron a un hospital de la localidad, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes en el lugar del homicidio y en el nosocomio donde fue atendida la víctima.

Historias recomendadas:

CT