Otra Tormenta Solar Golpeará la Tierra Este 13 de Noviembre, ¿Habrá Aurora Boreal en México?

Este jueves 13 de noviembre habrá una nueva tormenta solar. Así lo advirtió la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés). ¿Habrá aurora en México nuevamente?

La más reciente tormenta solar provocó auroras boreales en México.

Las tormentas solares ocurren cuando partículas arrojadas por el Sol chocan contra las partes altas de la atmósfera terrestre.

Advierten por nueva tormenta solar el 13 de noviembre

La NOAA anunció que las recientes llamaradas solares provocarán una nueva tormenta solar el próximo 13 de noviembre. Esta tormenta geomagnética será de categoría G4, por lo que se le considerará severa.

En su comunicado, la NOAA detalló que esta tormenta solar provocará disrupciones en las telecomunicaciones y en el sistema de GPS. También podría haber problemas en el servicio eléctrico en Norteamérica.

Satélites y naves espaciales podrán presentar problemas en sus sistemas de orientación y comunicación.

La navegación por satélite (GPS) podría verse afectada o quedar inoperativa durante horas.

Las comunicaciones por radio podrían presentar interrupciones.

También podría haber interrupciones en el sistema eléctrico en algunos puntos de Norteamérica.

Los pasados 9 y 10 de noviembre, el Sol presento dos grandes eyecciones de masa coronaria. Estas llamaradas solares se ubicaron en la clase X, la más fuerte en la escala de la NOAA.

Tras viajar a más de 500 kilómetros por segundo, las partículas expulsadas por el Sol comenzaron a golpear contra el campo magnético de la Tierra el pasado 11 de noviembre. La tormenta geomagnética se intensificó este 12 de noviembre y provocó auroras boreales en sitios tan lejanos del polo como México.

La tormenta geomagnética del 13 de noviembre se debe a una tercera llamarada solar. Actualmente el viento solar que llega a la Tierra, y que se compone de pedazos de átomos rotos, viaja a una velocidad de 776 kilómetros por segundo.

¿Habrá aurora boreal en México el 13 de noviembre?

Se espera que esta tormenta solar de categoría G4 provoque auroras boreales en gran parte del continente. El fenómeno podría repetirse en el extremo norte de México, especialmente en las zonas fronterizas de Chihuahua y Baja California.

En este momento, el planeta atraviesa una tormenta geomagnética de nivel G3, considerada intermedia. Pero durante la noche y hacia el 13 de noviembre se intensificará su magnitud.

