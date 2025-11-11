El Instituto de Geofísica de la UNAM advirtió a través de un comunicado sobre las consecuencias de la tormenta geomagnética que llegará este miércoles 12 de noviembre de 2025 a la Tierra.

De acuerdo con el Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), del Instituto de Geofísica de la UNAM, en los últimos días el Sol ha registrado alta actividad, incluyendo “varias fulguraciones intensas (una de ellas de clase X5) y eyecciones de masa coronal (EMC) en dirección hacia el planeta”.

Registro de nueva fuerte llamarada solar X5.16, captada el 11 de noviembre de 2025. Foto: NOAA SWPC

Según los registros, esta actividad ha traído más energía que la que generó auroras en mayo de 2024.

Estas eyecciones de masa coronal (EMC) podrían interactuar con el entorno de la Tierra entre la tarde-noche de hoy martes y mañana miércoles 12 de noviembre, lo que puede dar lugar a actividad geomagnética significativa, como ocurrió en mayo y octubre de 2024

¿Una tormenta geomagnética representa un peligro a la salud?

De acuerdo con especialistas de la UNAM, dichos fenómenos no representan riesgo para la salud humana, y solo afectan sistemas tecnológicos.

¿Qué afectaciones se esperan con la tormenta geomagnética?

Afectaciones en comunicaciones por radio HF (aviación, marítimo y servicios operativos)

Sistemas de posicionamiento satelital (GPS/GNSS), afectando precisión y sincronización

Satélites de comunicación y observación, y redes eléctricas de gran extensión.

¿Cómo se genera una tormenta solar?

Una tormenta solar se genera cuando hay una erupción en el Sol, un destello y esta puede desprender o no una CME (Eyeccion de Masa Coronal) si hay CME se genera la llamarada solar.

¿Cuánto tarda en llegar a la Tierra una llamarada solar?

Puede tardar de dos a tres días aproximadamente en llegar a la Tierra, satélites especializados van midiendo y recibiendo datos de esta llamarada.

¿Hay forma de protegerse de las llamaradas solares?

El campo magnético o Magnetosfera "defiende y protege a la Tierra" bloqueando esta llamarada qué viene con plasma solar, protones y electrones, desviando hacia los polos dicha energía, y se generan las famosas auroras.

¿Qué consecuencias generan la tormenta solar, se esperan apagones en México?

Pueden generar interferencia en comunicaciones de radio y teléfonos, alteraciones y daños en satélites.

Interrupciones funcionamiento de líneas de alta tensión

Cortes de luz

Problemas con Internet

Afectaciones en navegación satelital y GPS

Con información de N+

