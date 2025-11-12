Así se Vieron las Auroras Boreales en Zacatecas; Por Esto Ocurrió el Fenómeno

Varias auroras boreales fueron avistadas en diferentes puntos de México, entre ellos, Zacatecas. Este fenómeno natural, ocurrido la noche del 11 de noviembre, se originó por una tormenta solar que, según expertos del IAM (Instituto de Astronomía y Meteorología), son causadas por oleadas de viento solar.

Noticias relacionada: ¿Cómo son las Auroras de Júpiter? Telescopio James Webb Capta Impresionantes Imágenes

En nuestro estado, las auroras boreales se pudieron observar en Vetagrande, Valparaíso, Fresnillo y Laguna Seca. Incluso se vio una breve lluvia de estrellas que tiñó el cielo de un tono rosado intenso mezclado con rojo, otorgando a los zacatecanos una vista espectacular. El fenómeno también fue visto en Monterrey, Colima y algunas zonas de Jalisco.

¿Por qué se forman las auroras boreales?

Pero, ¿por qué surgen estos fenómenos en el cielo? De acuerdo con expertos, las auroras boreales surgen por la interacción entre el viento solar y el campo de magnético de la tierra. Y, al chocar los gases, hay partículas que transfieren energía a los átomos, provocando un peculiar color en el cielo.

¿De qué colores pueden ser las auroras boreales?

Las auroras boreales pueden ser de cuatro colores: verde, rojo, azul o violeta. Además, el color depende de dos factores, el tipo de gas atmosférico con el que chocan las partículas del viento solar y de la altitud.

Por ejemplo, las azules son de nitrógeno y las rojas tienen oxígeno a una mayor altitud, posiblemente a más de 200 kilómetros.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: