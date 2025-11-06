Localizan con Vida al Hijo del Presidente Municipal de Ojocaliente Tras 4 Meses de Búsqueda

Fue localizado con vida el hijo del presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano. De acuerdo con el Secretario General de Gobierno, Joshua Zambrano se encuentra bien y con su familia tras varios meses de búsqueda.

Según las autoridades del estado de Zacatecas, la localización de Joshua se logró gracias a un trabajo de inteligencia en conjunto con las autoridades. Asimismo, explicaron que los hechos ocurrieron en el del triángulo formado por Villanueva, el Jagüey y El Molino.

Gracias al trabajo de inteligencia y un trabajado en conjunto se logró la localización del joven [...] se encuentra con bien, ya se encuentra con su familia Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas

Vale la pena mencionar que las fuerzas de seguridad sufrieron una agresión, la cual se empezó a repeler y como resultado de este hecho, quedó un civil armado detenido y se consiguió la liberación de Joshua.

La zona se encuentra bajo control y aún en investigación, ya que presuntamente había más víctimas privadas de la libertad.

¿Cuánto tenía desaparecido Joshua Zambrano?

Joshua Zambrano, hijo del presidente municipal de Ojocaliente, en Zacatecas, había sido visto por última vez el 9 de junio.

La desaparición de Joshua ocurrió a la par de la detención de 13 generadores de violencia, sin embargo, ambos fueron hechos distintos.

