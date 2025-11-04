Calendario de Pago Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025: Zacatecas y Aguascalientes

Ya ha comenzado el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, en Zacatecas y Aguascalientes. En N+ te damos todos los detalles.

Noticia relacionada: Perdí mi Tarjeta del Bienestar: ¿Cómo Recupero Becas y Pensiones 2025? Requisitos y Proceso

Las pago bimestral de las pensiones se entregará hasta el 27 de noviembre para derechohabientes y beneficiarios de 63 y 64 años, así como a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores.

Sin embargo, dicho pago se realiza a través de un depósito bancario de acuerdo a la letra del primer apellido.

Calendario por letra de las Pensiones del Bienestar noviembre-diciembre 2025

Dicho calendario se divide de la siguiente manera; toma nota y ve por tu dinero el día que te corresponde.

Noviembre

Lunes 3: A

Martes 4: B

Miércoles 5: C

Jueves 6: C

Viernes 7: D, E, F

Lunes 10: G

Martes 11: G

Miércoles 12: H, I, J, K

Jueves 13: L

Viernes 14: M

Martes 18: M

Miércoles 19: N, Ñ, O

Jueves 20: P, Q

Viernes 21: R

Lunes 24: R

Martes 25: S

Miércoles 26: T, U, V

Jueves 27: W, X, Y, Z

¿Cuándo es el pago del programa Sembrando Vida?

Por su parte, el pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para más información pude visitar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Recuerda que puedes recoger tu dinero días después del depósito, pues permanece intacto por tiempo indeterminado.

Luis Ángel Álvarez / N+

Historias recomendadas: