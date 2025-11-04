Calendario de Pago Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025: Zacatecas y Aguascalientes
El pago de Pensiones y Programas del Bienestar se llevará a cabo de acuerdo con la letra del primer apellido; aquí te compartimos el calendario
Ya ha comenzado el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, en Zacatecas y Aguascalientes. En N+ te damos todos los detalles.
Las pago bimestral de las pensiones se entregará hasta el 27 de noviembre para derechohabientes y beneficiarios de 63 y 64 años, así como a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores.
Sin embargo, dicho pago se realiza a través de un depósito bancario de acuerdo a la letra del primer apellido.
Calendario por letra de las Pensiones del Bienestar noviembre-diciembre 2025
Dicho calendario se divide de la siguiente manera; toma nota y ve por tu dinero el día que te corresponde.
Noviembre
- Lunes 3: A
- Martes 4: B
- Miércoles 5: C
- Jueves 6: C
- Viernes 7: D, E, F
- Lunes 10: G
- Martes 11: G
- Miércoles 12: H, I, J, K
- Jueves 13: L
- Viernes 14: M
- Martes 18: M
- Miércoles 19: N, Ñ, O
- Jueves 20: P, Q
- Viernes 21: R
- Lunes 24: R
- Martes 25: S
- Miércoles 26: T, U, V
- Jueves 27: W, X, Y, Z
¿Cuándo es el pago del programa Sembrando Vida?
Por su parte, el pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para más información pude visitar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.
Recuerda que puedes recoger tu dinero días después del depósito, pues permanece intacto por tiempo indeterminado.
Luis Ángel Álvarez / N+
