Calendario de Pago Pensiones del Bienestar Noviembre-Diciembre 2025: Zacatecas y Aguascalientes

El pago de Pensiones y Programas del Bienestar se llevará a cabo de acuerdo con la letra del primer apellido; aquí te compartimos el calendario

Pago pensiones bienestar noviembre-diciembre 2025 Zacatecas y Aguascalientes

El pago de pensiones terminará el próximo 27 de noviembre. Foto: N+

Ya ha comenzado el pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar correspondiente al bimestre de noviembre-diciembre, en Zacatecas y Aguascalientes. En N+ te damos todos los detalles. 

Las pago bimestral de las pensiones se entregará hasta el 27 de noviembre para derechohabientes y beneficiarios de 63 y 64 años, así como a adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, sembradoras y sembradores. 

Sin embargo, dicho pago se realiza a través de un depósito bancario de acuerdo a la letra del primer apellido.

Calendario por letra de las Pensiones del Bienestar noviembre-diciembre 2025

Dicho calendario se divide de la siguiente manera; toma nota y ve por tu dinero el día que te corresponde.

Noviembre

  • Lunes 3: A
  • Martes 4: B
  • Miércoles 5: C
  • Jueves 6: C
  • Viernes 7: D, E, F
  • Lunes 10: G
  • Martes 11: G
  • Miércoles 12: H, I, J, K
  • Jueves 13: L
  • Viernes 14: M
  • Martes 18: M
  • Miércoles 19: N, Ñ, O
  • Jueves 20: P, Q
  • Viernes 21: R
  • Lunes 24: R
  • Martes 25: S
  • Miércoles 26: T, U, V
  • Jueves 27: W, X, Y, Z

¿Cuándo es el pago del programa Sembrando Vida?

Por su parte, el pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará el 7 de noviembre de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para más información pude visitar la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Recuerda que puedes recoger tu dinero días después del depósito, pues permanece intacto por tiempo indeterminado.

