Joven de 16 Años Dona sus Órganos en Zacatecas para Salvar Múltiples Vidas

Un joven zacatecano de 16 años, decidió donar sus órganos y tejidos antes de fallecer, lo que se consideró como un acto de generosidad que permitió que varios pacientes en lista de espera tuvieran hoy una nueva oportunidad de vida.

El proceso quirúrgico multiorgánico se llevó a cabo en el Hospital General ‘Luz González Cosío’ de la capital, donde un equipo médico especializado realizó la intervención con el apoyo del hospital y de los Servicios de Salud de Zacatecas.

Con este caso, suman ya 16 procuraciones realizadas en lo que va de 2025 en el estado, hecho que pone en evidencia la concientización de la ciudadanía sobre la importancia de la donación, aunque todavía se mantiene la necesidad de fortalecer la cultura de este gesto altruista.

Un solo donante puede salvar o mejorar la vida de hasta ocho personas

Autoridades del sector salud destacaron la decisión de la familia como un ejemplo de solidaridad más allá del dolor de la pérdida, subrayando que un solo donante puede salvar o mejorar la vida de hasta ocho personas.

Reiteraron el llamado a que más zacatecanos expresen en vida su voluntad de donar y dialoguen con sus seres queridos sobre esta decisión.

Jorge Muñoz / N+

