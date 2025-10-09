Hondureño Cae de 10 Metros de Altura y Termina en el Patio de un Templo en Zacatecas

En la capital de Zacatecas, un hombre cayó de 10 metros de altura. El accidente ocurrió aproximadamente a las 05:00 de la tarde de este miércoles 8 de octubre, a un costado de la Plaza Bicentenario.

De acuerdo con autoridades, el hombre de 43 años, y de origen hondureño, perdió el equilibro cuando realizaba labores de limpieza en la azotea de su vivienda, ubicada a espaldas del Templo de El Niño.

Tras la caída, el hombre terminó en el patio de la iglesia y al llevar a cabo la revisión correspondiente, paramédicos señalaron que la víctima presentaba fracturas en cadera y pierna.

¿Qué pasó con el hombre después de la caída?

Afortunadamente el hombre sobrevivió y fue trasladado por las autoridades a la unidad médica más cercana. Al momento se desconoce si continúa hospitalizado o si fue trasladado a un nosocomio de tercer nivel.

Yadira Limón / N+

