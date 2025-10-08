Suman Nueve Cuerpos Encontrados en la Fosa Clandestina de Tepetongo, Zacatecas

En Tepetongo, Zacatecas, suman ya seis fosas clandestinas localizadas en un predio de la comunidad del Caquixtle. Al momento, han exhumado los restos óseos de nueve personas.

Noticia relacionada: Localizan 5 Fosas Clandestinas en Tepetongo; Podría Haber Víctimas Menores de 20 Años

Fue este lunes que el grupo de búsqueda ‘Los Escarabajos’, acompañados de la Fiscalía General de Justicia del Estado y elementos de seguridad, regresaron al predio para realizar una segunda jornada de búsqueda, localizando otra fosa clandestina con una osamenta en su interior. Buscadoras no descartan la posibilidad de que haya más en el lugar.

Se estuvo prospectando en su gran medida, del cual encontraron varios partes de osamenta o varios huesos expuestos en el terreno, los cuales se fueron recopilando Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

¿Qué han encontrado en el predio además de restos óseos?

En la prospección del sitio, además de la sexta fosa localizada, se encontraron varias prendas y objetos vinculantes que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado para continuar con las investigación y darle identidad a las nueve víctimas.

Se recupera un bóxer como gris o blanco, tenía estampado de hojas de marihuana; se rescató una pulsera de cuencas muy delgaditas de un amarillo muy fuerte y negras. Del otro cuerpo pues no se distingue que prendas traía, y en la fosa última, se encontró anillos y cadenas. La cadena creo que era de la Santa Muerte, un reloj una cachucha y pues nada más Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

Preven una tercera búsqueda en el predio del Caquixtle

Puntualizaron que habrá una tercera búsqueda para localizar el cuerpo que detonó esta jornada en la comunidad del Caquixtle, que debido a las características y la extensión del predio, no se ha podido explorar en su totalidad.

Queda pendiente el regresar porque nos mandaron fotografías de un cuerpo de una osamenta, la cual no ha podido ser localizada, se estuvo cotejando con las características de varias osamentas que estaban expuestas que se encontraron en este predio, pero no corresponden no son iguales a la fotografía que el informante anónimo nos mandó Elizabeth Araiza, Grupo de Búsqueda ‘Los Escarabajos’

Yadira Limón / N+

Historias recomendadas: