Buscan en Zacatecas a Don Ascención, Hombre de 81 Años Desaparecido en Jalpa

Han transcurrido 26 días desde la desaparición de don Ascención de 81 años, en el municipio de Jalpa, Zacatecas. El hombre fue visto por última vez cuando vestía una camisa verde, pantalón negro y tenis del mismo tono.

En las jornadas de búsqueda han participado también autoridades de dicha demarcación, así como la población en general. Las labores para localizarlo con vida continúan en todo el territorio estatal, descartando hasta el momento que don Ascención haya perdido la vida.

No tenemos una noticia que haya sido privado de la libertad. Ya sea han llevado a cabo acciones en el municipio del señor Ascención de 81 años; ya tenemos varias acciones implementadas por la Fiscalía Especializada en coordinación con autoridades de la zona, ya también el Servicio Médico Forense de Zacatecas ha descartado que el cuerpo del señor Ascensión esté bajo resguardo Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General del Estado de Zacatecas

Extienden búsqueda del señor Ascención a Jalisco

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que la búsqueda ya se extendió a Jalisco por lo que ya hay una colaboración con autoridades del estado vecino para lograr dar con el paradero de Ascensión, quien desapareció el pasado 13 de septiembre.

Ya tenemos una colaboración de búsqueda en vida con Jalisco y también en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses también después de tantos días que si pudiera estar en una circunstancia donde hubiera perdido la vida hasta el momento esto es negativo Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General del Estado de Zacatecas

