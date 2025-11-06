Así se Logró el Rescate de Joshua Zambrano, Hijo del Alcalde de Ojocaliente, Zacatecas

Luego de casi cinco meses desaparecido, fue localizado con vida Joshua Jafhet Zambrano Hernández, hijo del Alcalde de Ojocaliente, Zacatecas.

Joshua había sido reportado como desaparecido el 9 de junio; desde entonces, no se sabía nada de su paradero. Además, la Fiscalía de Zacatecas en ese entonces descartó que su no localización estuviera deslindada a un caso de extorsión o secuestro.

¿Cómo fue la localización de Joshua Zambrano en Zacatecas?

De acuerdo con Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Joshua fue liberado durante la madrugada del jueves 6 de octubre tras un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales, en la zona comprendida de Villanueva, El Jagüey y El Molino.

Asimismo, autoridades especificaron que el despliegue derivó en un enfrentamiento en el que un civil armado perdió la vida.

Las fuerzas de seguridad sufrieron una agresión a esas horas de la mañana y se empieza a repeler la agresión. Como resultado de esto se tiene un civil armado reducido, con equipo táctico, con un arma larga y algunos cargadores y cartuchos Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas

Posteriormente, se logró la liberación de Joshua, quien desde el 9 de junio estaba privado de la libertad.

Se logró la liberación de una persona, mismo que se identificó como el joven Joshua [...] fue denunciado como no localizado, y al día de hoy, ya se tiene certeza que fue privado de la libertad Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

¿Cómo está Joshua tras casi 5 meses de la privación de la libertad?

Autoridades informaron que Joshua se encuentra en buen estado de salud y ya fue reunido con su familia.

En este momento, el joven se cuenta recibiendo atención médica, una atención integral, y asimismo, ya se hizo del conocimiento a sus señores padres, mismos que ya están en este momento con él, y continuarán las investigaciones para esclarecer este hecho Cristian Paul Camacho Osnaya, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas

La operación se logró, según confirmaron, mediante labores de inteligencia y seguimiento coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía estatal y la Policía de Reacción Inmediata.

La zona del rescate permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones, ya que se presume que podría haber más personas privadas de la libertad en el área.

Hasta ahora no se ha confirmado a qué grupo delictivo pertenecía el civil abatido y si el secuestro de Joshua tuvo motivaciones de extorsión o reclutamiento forzado.

