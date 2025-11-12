Auroras Boreales Iluminan el Cielo de Chihuahua Tras Tormenta Solar

Habitantes de distintas localidades del estado de Chihuahua pudieron apreciar un espectáculo de luces en el cielo la noche del 11 de noviembre, tras las fotografías de la tormenta solar que se dieron a conocer hoy, como consecuencia de un fenómeno de categoría G4, una de las más intensas registradas en los últimos años.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió el aviso especial que abarca del 11 al 13 de noviembre, advirtiendo sobre fuertes eyecciones de masa coronal que alcanzarían la Tierra y podrían expandir las auroras hasta latitudes poco comunes, incluyendo el norte de México.

Fenómeno visible en el norte del país por la tormenta solar

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional y diversos observatorios astronómicos, la actividad geomagnética se mantuvo en niveles elevados durante varios días, generando auroras boreales visibles desde distintos puntos del hemisferio norte.

Los estados de Nuevo León, Chihuahua y Coahuila estuvieron entre los lugares donde el fenómeno pudo apreciarse a simple vista, especialmente durante la noche del pasado martes.

Internautas compartieron en redes sociales imágenes y videos del espectáculo lumínico que también se reportó desde La Paz (Baja California Sur) y Zacatecas.

