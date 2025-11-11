Aumento Tarifa Casetas de Peaje en Chihuahua: ¿Cuándo Aplicará Nuevo Costo y de Cuánto Será?

A partir de enero de 2025, las tarifas en las 11 casetas de peaje del estado de Chihuahua registrarán un incremento que irá de los 3 a los 9 pesos por automóvil, informó el director del Fideicomiso Carretero, Juan Blanco.

Actualmente, la caseta más cara en el estado es la de Villa Ahumada, la cual tiene un costo actual de 235 pesos por vehículo.

¿Por qué incrementarán los precios de las casetas de peaje en Chihuahua?

El incremento responde a la obligación contractual de actualizar las tarifas conforme a la inflación, estimada entre el 3 y el 4 por ciento. El titular del fideicomiso señaló también que el tramo libre entre Sacramento y Sueco, en la carretera a Ciudad Juárez, no pertenece al fideicomiso estatal, sino al Gobierno Federal, y ha presentado un notable deterioro.

Se han descuidado no solo las carreteras, también los puentes y aeropuertos.

El funcionario explicó que, además del ajuste tarifario, se implementarán carriles reversibles en la carretera Chihuahua–Cuauhtémoc, con el objetivo de agilizar el tráfico, especialmente los domingos por la noche, cuando miles de estudiantes y automovilistas regresan hacia la capital del estado.

Acabamos de hacer dos carriles más para poder aplicar los carriles reversibles. En vez de tener cuatro y cuatro, podemos tener cinco de un sentido y tres del otro para agilizar el tráfico.

