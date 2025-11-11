Catean Domicilio en el Fraccionamiento Pradera Dorada en Ciudad Juárez

Durante la noche del lunes y las primeras horas de este martes 11 de noviembre, se registró un operativo de cateo en un domicilio ubicado en las calles Rancho La Nutria y Rancho El Nido, dentro del fraccionamiento Pradera Dorada en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el cateo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Vecinos del sector informaron que durante el operativo dos personas fueron detenidas y una tercera fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica, aunque no se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.

El Inmueble era Rentado Temporalmente

Se dio a conocer que el domicilio era rentado mediante una aplicación digital por algunos días y aparentemente era utilizado por personas en situación de movilidad que planeaban cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información adicional sobre los resultados del operativo. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se brinden más detalles sobre las personas detenidas y las posibles actividades que se realizaban en el lugar.

