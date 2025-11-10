Suman 102 Casos y 48 Muertes por Rickettsiosis en Chihuahua Durante 2025

La Secretaría de Salud de Chihuahua informó que, hasta el lunes 10 de noviembre de 2025, se han registrado 102 casos confirmados de rickettsiosis en el estado, de los cuales 48 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad transmitida por la picadura de garrapatas infectadas.

Los municipios con mayor número de contagios son Chihuahua con 53 casos, seguido de Ciudad Juárez con 38, Meoqui con 7, Delicias con 3 y Ascensión con 1 caso confirmado.

Chihuahua y Juárez concentran la mayoría de los casos y muertes

En cuanto a los decesos, la dependencia estatal precisó que Chihuahua capital registra 29 muertes, Ciudad Juárez 15, mientras que en Delicias y Meoqui se contabilizan dos fallecimientos en cada uno.

De las 48 defunciones, 32 ocurrieron en hospitales del sistema estatal de salud, 13 en el IMSS y 3 en instituciones privadas.

En comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se reportaron 88 casos y 46 muertes, este año representa un incremento del 15.9 por ciento en los contagios confirmados.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población a mantener la limpieza de patios y mascotas, evitar el contacto con animales infestados de garrapatas y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma sospechoso.

