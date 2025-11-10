Continúa Proceso para Rematar 69 Bienes de Aras en Chihuahua

Desde diciembre de 2023, un tribunal emitió una sentencia por el caso ARAS, la cual obliga a las autoridades del estado de Chihuahua a rematar al menos 69 bienes inmuebles decomisados a la empresa, señalada de haberse quedado con los ahorros de más de 7 mil familias chihuahuenses.

El fiscal general del estado, César Jáuregui, explicó que aún se encuentran en proceso de avalúo y posible venta de los edificios y propiedades confiscadas, con el objetivo de determinar cuánto dinero podrá devolverse a los afectados.

ARAS, el mayor fraude financiero en la historia de Chihuahua

El caso ARAS ha sido calificado como el mayor fraude financiero en la historia del estado, con un daño patrimonial que ronda los mil 300 millones de pesos.

Jáuregui señaló que el proceso avanza dentro del Departamento de Extinción de Dominio, donde se revisan los bienes susceptibles de venta y se preparan los trámites para su remate.

Se tienen que vender las propiedades; esto tardará otros dos meses más. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. En ninguna parte del país se había logrado que una fiscalía judicializara y obtuviera una sentencia.

Caso ARAS en Chihuahua Entra en Etapa Final

El funcionario añadió que el fundador de ARAS, Armando Gutiérrez, permanece en Estados Unidos, y su detención depende de las autoridades norteamericanas.

