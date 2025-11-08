Pastor es Asesinado a Golpes en Centro de Rehabilitación de Ciudad Juárez

Un pastor religioso fue asesinado a golpes presuntamente por uno de los internos de un centro de rehabilitación en la colonia Kilómetro 29, al sur de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El ataque se registró en el inmueble ubicado en el cruce de las calles Antonio Rábago y Batalla de Tierra Blanca, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) respondieron al reporte de una persona lesionada.

La víctima fue identificada como Mauro Cabañas, pastor de la iglesia “Entrada Triunfal”, que pertenece al mismo centro de rehabilitación donde ocurrieron los hechos.

Te podría interesar: Localizan Dos Cuerpos Envueltos en Cobijas en un Dique de Ciudad Juárez

El presunto responsable fue detenido por agentes municipales

De acuerdo con la corporación municipal, el presunto responsable, identificado como Edeer Issel A. M., de 34 años, fue sorprendido por los agentes golpeando a la víctima con un bate metálico sobre el techo de una vivienda.

Tras un forcejeo, los oficiales lograron detener al agresor y asegurar el arma, la cual presentaba manchas de sangre. Al revisar a la víctima, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hallan Cuerpo Maniatado a Orillas de un Canal en Ciudad Juárez

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realiza las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del ataque.

Historias recomendadas: