Alcalde Desmiente Hallazgo de Túnel Fronterizo en Ciudad Juárez

El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, aclaró que no se aseguró ningún túnel durante la movilización registrada el pasado jueves por la tarde, luego de que circularan versiones que señalaban un hallazgo subterráneo en la frontera.

El alcalde explicó que se trató únicamente de un agujero correspondiente a la respiración de una alcantarilla, por lo que descartó cualquier relación con un túnel o paso irregular.

Disparos contra agentes de la patrulla fronteriza ocurrieron del lado estadounidense

Respecto a la movilización por presuntos disparos contra agentes de la Patrulla Fronteriza, Pérez Cuéllar informó que el incidente ocurrió del lado americano y que las autoridades de Estados Unidos ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

En el caso del túnel era un agujero básicamente, no era un túnel. Se publicó inmediatamente que era un túnel, pero no fue así. Sobre los disparos, fue del lado americano y las autoridades norteamericanas ya están revisando.

El presidente municipal agregó que el Gobierno de Juárez mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses para atender cualquier percance que pudiera suscitarse en la zona fronteriza.

