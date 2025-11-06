Realizan Operativo en Ciudad Juárez por Presunto Túnel en el Bordo del Río Bravo

Elementos del Ejército Mexicano realizaron un operativo en el bordo del Río Bravo, luego de recibir reportes sobre la posible presencia de personas, presuntamente migrantes, que intentaban utilizar un túnel para cruzar hacia Estados Unidos.

El túnel se encuentra ubicado sobre la avenida Rafael Pérez Serna, frente a los campos de béisbol del Chamizal, en Ciudad Juárez. Durante la inspección, los elementos revisaron el interior para descartar la presencia de personas o presuntos traficantes, encontrando únicamente ropa interior masculina, basura y una bota de uso rudo, sin localizar a ningún individuo.

Podría Interesarte: Era de Durango uno de los 10 Cuerpos Hallados en la Cueva de los Murciélagos Aquiles Serdán Chihuahua

De manera paralela, las unidades militares realizaron un recorrido a lo largo del Río Bravo para buscar rastros de migrantes o posibles accesos alternos utilizados para el cruce o para ocultarse de las autoridades migratorias.

En el lado estadounidense, elementos de la Patrulla Fronteriza también se mantuvieron atentos a los reportes del ejército mexicano, mientras que integrantes de la Guardia Nacional de Texas se unieron a la vigilancia del área. Las autoridades informaron que el operativo continúa en desarrollo y que, una vez concluido, se dará a conocer información más detallada sobre los hallazgos.

Antecedente: Hallan Túnel Binacional en Enero de 2025

Cabe recordar que el pasado 10 de enero de 2025 fue localizado un túnel binacional que conectaba Ciudad Juárez con El Paso, Texas, presuntamente utilizado para el tráfico de drogas y personas indocumentadas. Tras semanas de investigación, el paso subterráneo fue sellado con concreto, sin que se reportaran personas detenidas.

Historias recomendadas: