Detienen a Hombre con Más de Siete Kilos de Cristal en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en posesión de más de siete kilos de droga cristal, durante un operativo realizado en la colonia Partido Iglesias, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Pedro Meneses Hoyos y Teófilo Borunda, cuando los agentes marcaron el alto a una camioneta tipo pick-up roja que circulaba a exceso de velocidad.

Durante la inspección, los policías localizaron en la cabina del vehículo tres paquetes plásticos que contenían la sustancia con un peso total superior a siete kilogramos.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades

El conductor, identificado como Héctor Manuel G. V., de 43 años, fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que continuará con los operativos de vigilancia y prevención en distintos puntos de Ciudad Juárez, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y el tráfico de drogas en la región fronteriza.

