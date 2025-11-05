Mueren Seis Migrantes en Accidente Vial Sobre la Carretera Gómez Palacio–Jiménez en Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración, informó que inició una investigación sobre un accidente vial. El percance ocurrió en el kilómetro 183+300 de la carretera Gómez Palacio–Jiménez, donde al menos seis personas perdieron la vida y dos más resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fue localizado un tractocamión blanco acoplado a un semirremolque con láminas de acero, el cual se encontraba abandonado. En el sitio se hallaron dos personas heridas, identificadas como William Jeferson M. A., de 23 años, y Marlyn Marisol C. M., de 24 años, ambos originarios de El Salvador.

Localizan a Seis Personas Sin Vida en el Lugar

En el sitio se localizaron los cuerpos sin vida de cuatro hombres y dos mujeres, aún sin identificar. Las autoridades dieron a conocer algunas de sus características físicas y la vestimenta que portaban al momento del hallazgo:

Hombre , de aproximadamente 30 años, 1.70 metros, tez morena clara, pelo corto negro y barba de candado; vestía chamarra negra, playera azul y pantalón de mezclilla.

, de aproximadamente 30 años, 1.70 metros, tez morena clara, pelo corto negro y barba de candado; vestía chamarra negra, playera azul y pantalón de mezclilla. Hombre , de aproximadamente 30 años, 1.70 metros, tez morena clara, barba y bigote negro; vestía pantalón deportivo negro y sudadera verde.

, de aproximadamente 30 años, 1.70 metros, tez morena clara, barba y bigote negro; vestía pantalón deportivo negro y sudadera verde. Mujer , de aproximadamente 25 años, 1.60 metros, tez morena clara, cabello largo negro; vestía pantalón de mezclilla azul marino, chamarra negra, botines negros y cinturón café.

, de aproximadamente 25 años, 1.60 metros, tez morena clara, cabello largo negro; vestía pantalón de mezclilla azul marino, chamarra negra, botines negros y cinturón café. Mujer , de aproximadamente 25 años, 1.60 metros, tez morena, cabello largo negro; vestía suéter negro, pantalón de mezclilla y tenis negros.

, de aproximadamente 25 años, 1.60 metros, tez morena, cabello largo negro; vestía suéter negro, pantalón de mezclilla y tenis negros. Hombre , de aproximadamente 25 años, 1.65 metros, cabello corto negro; vestía sudadera gris con capucha, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

, de aproximadamente 25 años, 1.65 metros, cabello corto negro; vestía sudadera gris con capucha, pantalón de mezclilla negro y tenis negros. Hombre, de aproximadamente 30 años, 1.60 metros, tez morena; vestía playera negra, pantalón negro y botas de trabajo cafés.

Las personas lesionadas declararon que horas antes del accidente se encontraban en Torreón, Coahuila, junto con otras diez personas, a quienes no conocían. Señalaron que pidieron al conductor del camión que los trasladara al estado de Chihuahua, pues pretendían llegar a Ciudad Juárez. El conductor aceptó y les indicó que subieran al remolque; sin embargo, durante el trayecto ocurrió el accidente.

Continúa la Búsqueda del Conductor

Al lugar acudió personal de la Unidad de Servicios Periciales, quienes procesaron la escena y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos de identificación. Paramédicos trasladaron a los lesionados a un hospital en Ciudad Jiménez para recibir atención médica.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que se inició una carpeta de investigación por el probable delito de homicidio imprudencial y que se mantiene la búsqueda del operador del tractocamión, quien huyó del sitio junto con otras cuatro personas que viajaban en el vehículo.

