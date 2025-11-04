Fiscalía Identifica 129 Cuerpos Localizados en Crematorio “Plenitud” de Ciudad Juárez

Durante la tarde de este martes 4 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que informó sobre la identificación de 129 cuerpos de los 386 localizados en el interior del crematorio “Plenitud”, el pasado 26 de junio del presente año en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información oficial, hasta el momento 118 de las 129 personas identificadas ya fueron entregadas a sus respectivas familias. Este proceso fue realizado por personal especializado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Centro de Atención a Víctimas del Estado y del Ministerio Público, quienes notifican a las familias.

Las autoridades señalaron que 86 de las familias que ya recibieron los cuerpos de sus seres queridos interpusieron denuncias ante la Fiscalía de Distrito Zona Norte por el delito de fraude, en contra de quien o quienes resulten responsables de este hecho.

Fiscalía Mantiene Atención y Apoyo a las Familias Afectadas

La Fiscalía General del Estado puntualizó que continúa brindando atención psicológica, orientación y asesoría legal a las personas afectadas que así lo requieran.

Asimismo, se informó que se mantienen los trabajos conjuntos entre la FGE y las instituciones involucradas para concluir el proceso de identificación de los cuerpos restantes y garantizar que sean entregados a sus familiares conforme a los protocolos establecidos.

Historias recomendadas: