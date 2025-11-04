Hombre Muere Tras ser Golpeado por el Espejo de un Camión Repartidor en Chihuahua

Durante la tarde de este martes 4 de noviembre se registró la muerte de un hombre de aproximadamente 35 años de edad. Aparentemente se encontraba en estado de ebriedad mientras caminaba sobre la avenida Pacheco, justo frente a las instalaciones del Hospital Infantil, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el hombre se encontraba sobre el camellón central de la avenida cuando, por razones desconocidas, se dirigió hacia el borde de la banqueta. En ese momento, fue golpeado en la cabeza por el espejo lateral de un camión repartidor de pan que circulaba por la zona, lo que provocó que cayera y se golpeara con el filo de la acera, muriendo de manera inmediata.

El cuerpo del hombre quedó tendido sobre la vía pública, junto a una botella de plástico que contenía alcohol, lo que reforzó la versión de que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Autoridades Realizaron el Levantamiento del Cuerpo

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área mientras personal de la Unidad de Criminalística de la Fiscalía General del Estado realizaba el levantamiento de evidencias. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense se encargó del traslado del cuerpo al Complejo Estatal de Seguridad, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar oficialmente la causa de muerte.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la víctima. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen más información sobre el caso.

Historias recomendadas: