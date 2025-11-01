Menor de 14 Años Fue Atacado a Balazos Cuando Pedía Dulces por Halloween en Ciudad Juárez

Un menor de 14 años de edad resultó lesionado por impactos de arma de fuego mientras pedía dulces por la celebración de Halloween, en hechos ocurridos en el fraccionamiento Villa Colonial, al suroriente de Ciudad Juárez.

El ataque se registró en el cruce de las calles Paseo del Campanario y del Durazno, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego y solicitaron apoyo de las autoridades a través del número de emergencias 911.

Menor resulta herido en ataque armado cuando recolectaba dulces en Ciudad Juárez

La víctima fue identificada con las iniciales R.V.C., quien, según testigos, participaba en la tradicional recolección de dulces cuando los tripulantes de una camioneta color verde pasaron por el lugar y abrieron fuego sin motivo aparente.

El menor fue trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como reservado.

Elementos de distintas corporaciones policiacas montaron un operativo de búsqueda en la zona, sin que hasta el momento se haya informado sobre la detención de los responsables.

