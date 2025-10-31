Buscan Adelantar Aguinaldo en Ciudad Juárez Para que Trabajadores Aprovechen El Buen Fin

La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Ciudad Juárez continúa promoviendo la propuesta de adelantar el pago del aguinaldo a los trabajadores, al menos un 50%, para que los juarenses puedan aprovechar las ofertas de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El presidente de CANACO, Iván Pérez, hizo un llamado a los empresarios de la frontera para sumarse a esta iniciativa, destacando que el Gobierno del Estado autorizó una hora adicional para la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares.

El llamado más importante para los empresarios de la ciudad es que busquemos, aunque sea el 50% del aguinaldo, antes de El Buen Fin, para que nuestros colaboradores y trabajadores tengan la oportunidad de aprovechar los especiales. Además, del 13 al 17, el Gobierno del Estado autorizó una hora más para la venta de bebidas alcohólicas en restaurantes y bares, señaló Iván Pérez.

Se informó que durante los cinco días de El Buen Fin se espera una derrama económica de más de mil millones de pesos en ventas, siendo los productos de ropa, electrónica, calzado y belleza los más demandados por los consumidores.

Profeco Realizará Operativos Durante El Buen Fin

Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que mantendrá operativos en distintos centros comerciales de Ciudad Juárez, con el fin de atender cualquier situación que se presente durante la jornada de descuentos.

Tendremos un despliegue operativo en las principales plazas. La intención es que la Profeco participe activamente, tomando decisiones responsables e informadas, y que, si surge alguna situación, estemos ahí para brindar la atención correspondiente, indicó Efrén Miramontes, representante de Profeco.

