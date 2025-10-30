Atropellan a Mujer en El Paso, Texas; Familia Juarense Solicita Apoyo Para Cruzar a EUA

Una familia juarense se mantiene en angustia e incertidumbre, ya que desde hace varios días buscan poder ingresar a Estados Unidos para acompañar a su familiar, quien permanece en estado crítico en un hospital de El Paso, Texas, luego de haber sido atropellada el pasado viernes.

Alejandra Durán, sobrina de la víctima, relató que su tía cruzó la mañana del pasado viernes a la ciudad de El Paso, Texas, para realizar unas compras. Al momento de su retorno a la frontera, fue atropellada por una camioneta color azul, por lo que fue trasladada a un hospital de la zona.

Pese a que llevaba su visa, no pudo comunicarse con nadie, ya que el documento no contaba con más información y, debido a la confusión provocada por el golpe, no recordaba los números de contacto de su familia.

El sábado en la mañana la seguíamos buscando. Nos dijeron que habían visto un video de una mujer atropellada en El Paso y, cuando vimos el video, la identificamos.

Sus familiares aseguran que han agotado todos los recursos posibles, pero las autoridades estadounidenses no han revisado siquiera los informes médicos que avalan la situación crítica de la paciente, impidiéndoles cruzar la frontera.

Hemos intentado por el puente de Santa Teresa, por el de Santa Fe y por el puente Libre, y en todos la respuesta es la misma; incluso ni siquiera nos reciben las hojas que nos dieron en el hospital, donde se indica que tiene un estado crítico.

Solicitan Permiso Humanitario Para Ver a su Madre

Por ello, Ericka Hernández, hija de la mujer afectada, pide la intervención de las autoridades consulares y migratorias para que se les otorgue un permiso humanitario que les permita acompañar a su madre en este momento decisivo.

La verdad, desde que pasó eso no hemos podido ver a mi mamá y ella está muy grave. Queremos estar cerca de ella, que nos autoricen un permiso. Aquí trabajamos, aquí vivimos; lo único que queremos es ver a mi mamá, nada más, mis hermanas y yo, declaró.

