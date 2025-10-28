Identifican a los Tres Hombres Asesinados al Interior de un Domicilio en Ciudad Juárez

La noche del pasado lunes 27 de octubre, tres hombres fueron atacados a balazos frente a niños y familiares dentro de una vivienda marcada con el número 1910, ubicada en el cruce de las calles Manuel Anguiano y Miguel Cuenca, de Infonavit Casas Grandes, en Ciudad Juárez.

Nota Relacionada: Choca Vehículo Contra Barda en Ciudad Juárez; Podría Estar Vinculado a un Multihomicidio

De acuerdo con el reporte brindado por las autoridades, cuatro hombres armados y encapuchados ingresaron al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra las víctimas. Una de ellas quedó sin vida en el patio frontal, mientras que las otras dos fueron localizadas en el interior de la vivienda.

Identifican a las Víctimas del Ataque

Las víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Saldaña, Dante Rivas y Erick Banda, todos de entre 25 y 30 años de edad.

En el lugar fueron asegurados 13 casquillos calibre .223, utilizados por fusiles de asalto, así como varias dosis de cocaína, algunas encontradas entre las pertenencias de una de las víctimas y otras al interior del domicilio.

Testigos señalaron que los agresores escaparon a bordo de dos vehículos, uno gris y otro blanco, tras cometer el crimen. Las autoridades continúan con las investigaciones, revisando videos de seguridad y entrevistando a familiares para esclarecer los hechos.

Víctima Tenía Vínculo con Mujer Detenida por Drogas

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, una de las víctimas era nieto de Raquel P. G., de 74 años, detenida el pasado 20 de agosto durante un cateo realizado en una vivienda de la calle García Sol, también en el Infonavit Casas Grandes. Durante ese cateo fueron asegurados cerca de 300 gramos de cocaína, por lo que la mujer fue puesta a disposición de un juez de control en su momento.

Historias recomendadas: