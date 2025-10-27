Ataque Armado en Guachochi, Deja Siete Personas Sin Vida; Despliegan Operativos

Tras el ataque armado registrado en el municipio de Guachochi, Chihuahua, que dejó como saldo siete personas sin vida, el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, informó que ya se han desplegado operativos para la localización de los presuntos responsables.

Mencionó que, hasta el momento, se ha asegurado una camioneta blindada que participó en la agresión, aunque no se tienen mayores detalles sobre los motivos del ataque.

Fueron siete personas que perdieron la vida a raíz de un ataque armado de parte de un grupo delincuencial. Permíteme decirte que de forma inmediata tuve contacto con el alcalde de Guachochi. Desplegamos una fuerza adicional, una fuerza especial para esta zona, señaló Loya Chávez.

Realizan Operativos en la Zona Serrana de Chihuahua

El subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ricardo Realivázquez, señaló que se mantienen operativos en la zona serrana, donde se han registrado brotes de violencia en el municipio de Moris.

Durante la semana anterior, se logró el aseguramiento de 34 vehículos, en su mayoría con reporte de robo, así como el decomiso de armas de fuego.

Últimamente hemos operado en Moris, el Pilar de Moris, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Ojinaga, donde los resultados han sido positivos en detenciones, aseguramiento de armas y vehículos con reporte de robo, todos puestos a disposición de la autoridad investigadora, indicó Realivázquez.

El Loya Chávez aseguró que se están desplegando los operativos necesarios para garantizar la seguridad en toda la Sierra de Chihuahua.

Hoy ya tenemos uno de los primeros resultados. Vamos a estar informando conforme vayamos avanzando. Ahorita contamos con un vehículo blindado asegurado en la zona y seguimos operando, tratando de establecer cuál fue el móvil del homicidio; sin embargo, estamos trabajando, puntualizó Loya Chávez.

