Choca Vehículo Contra Barda en Ciudad Juárez; Podría Estar Vinculado a un Multihomicidio

Durante la mañana de este martes 28 de octubre se registró un accidente vial sobre la avenida Rafael Pérez Serna, a metros del puente internacional Córdova Américas, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo color gris con placas de Texas se impactó contra la barda de la aduana mexicana, lo que generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad.

Sospechan que el Auto Podría Estar Vinculado a un Multihomicidio

Según la información recabada en el lugar, el automóvil presenta características similares a las de un vehículo señalado por las autoridades como presuntamente involucrado en un multihomicidio ocurrido la noche del lunes en el fraccionamiento Infonavit Casas Grandes.

En el lugar, elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial iniciaron con las labores de peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de otras dependencias con el fin de verificar si se trata del mismo vehículo implicado en el hecho violento.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre el conductor del automóvil, ya que el vehículo fue encontrado abandonado y encendido.

