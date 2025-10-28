Anuncian Transporte Gratuito al Panteón San Rafael por el Día de Muertos en Ciudad Juárez

Transporte gratuito, orientación, apoyo a personas vulnerables y servicios de seguridad son parte de las acciones que autoridades municipales implementarán durante el operativo por el Día de Muertos en los panteones municipales de Ciudad Juárez.

El director de Limpia, Gibrán Solís, informó que se mantendrá la tradición juarense de trasladar en camiones gratuitos a las familias hacia el Panteón Municipal San Rafael, con el objetivo de facilitar la movilidad de quienes acuden a visitar a sus seres queridos.

Solís detalló que el servicio se ofrecerá únicamente el domingo 2 de noviembre, con dos puntos de salida:

Monumento a Benito Juárez

Plaza Zaragoza

Los camiones comenzarán a operar a partir de las 7:00 de la mañana, mientras que los retornos iniciarán a las 2:00 de la tarde.

Seguridad y Atención Médica en los Panteones

En los distintos panteones municipales se desplegará personal de Seguridad Vial, Policía Municipal y Protección Civil, además de ambulancias para la atención de cualquier emergencia médica que pudiera presentarse durante las visitas.

El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, recomendó a los asistentes llevar abrigo o prendas de manga larga, ya que se esperan mañanas frescas y temperaturas que podrían alcanzar hasta los 35 grados centígrados entre la 1:00 y las 5:00 de la tarde.

No está por demás llevar algo de manga larga, algo, un abriguito, una sudaderita, en lo que se recupera la temperatura; recordemos que a partir de las 9 de la mañana es cuando empezamos a recuperar la temperatura, explicó Rodríguez.

Asimismo, personal de la Dirección de Atención Ciudadana estará presente en los accesos de los panteones para brindar orientación, apoyo en el traslado de personas mayores o con discapacidad, además de la entrega de flores de cempasúchil.

Recomendaciones y Restricciones para los Visitantes

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a respetar las normas establecidas dentro de los camposantos.

Reglas y horarios en panteones

Horario de visita: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

No habrá ingreso de vehículos particulares.

Prohibidas las bebidas alcohólicas.

Se pide mantener volumen moderado.

Guardar los espacios con respeto.

Llevar artículos necesarios para limpiar las tumbas.

Depositar la basura en el lugar correspondiente.

Preferentemente, utilizar ofrendas biodegradables.

