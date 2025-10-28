Maestro Fallece en Ataque en Guachochi; SNTE Exige Mayor Seguridad en Pronunciamiento

Luego del ataque que se registró este fin de semana en el municipio serrano de Guachochi, Chihuahua, en el que resultaron lesionadas al menos cinco personas y siete personas perdieron la vida, uno de los fallecidos fue identificado como Luis Ever Cruz Palma, quien se desempeñaba como maestro.

En respuesta a los hechos, la Sección Octava del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Chihuahua emitió un pronunciamiento en el que exige un alto a la violencia en las comunidades serranas.

La SNTE Exige Condiciones Seguras

El sindicato, por una parte, mostró su solidaridad con los familiares de las víctimas, pero reconoce que falta trabajo para garantizar la paz en zonas apartadas.

El SNTE exige a todos los niveles de gobierno que refuercen la protección y el acompañamiento tanto para el personal educativo como para los alumnos, sobre todo en zonas de difícil acceso y alta vulnerabilidad.

Finalmente, reconocen el trabajo de los maestros, quienes realizan sus labores en condiciones adversas, según se indica en el comunicado del sindicato. Cabe destacar que este lunes 27 de octubre, 16 escuelas de nivel básico en Guachochi cerraron sus puertas ante la violencia registrada en los últimos días en la región.

