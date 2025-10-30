Así Fue la Detención de un Hombre Tras Persecución en Guachochi, Chihuahua

Alrededor del mediodía del pasado miércoles 29 de octubre de 2025, fue detenido un hombre identificado como Javier Hiram G. C., de 33 años, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares en el municipio de Guachochi, Chihuahua, luego de protagonizar una persecución.

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Policía del Estado realizaba un patrullaje aéreo en helicóptero como parte de las acciones permanentes de vigilancia en la región ante la ola de violencia registrada.

Durante el sobrevuelo, Javier Hiram, que circulaba sobre la carretera Guachochi–Rocheachi, notó la presencia de la aeronave, lo que provocó que acelerara de manera abrupta, situación que alertó a las autoridades.

Ante esta conducta, la tripulación aérea dio seguimiento al vehículo, iniciándose una breve persecución, mientras las unidades terrestres de la Subsecretaría de Despliegue Policial se coordinaban y avanzaban hacia la zona, siendo interceptado kilómetros más adelante.

Tras la Persecución fue Asegurada una Camioneta

A Javier Hiram G. C. se le aseguró una camioneta Cadillac Escalade, modelo 2002, misma que fue puesta a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Esta detención forma parte del operativo permanente en Guachochi, instruido por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, el cual contempla colaboración con fuerzas federales y fiscalías para fortalecer la presencia policial y garantizar la tranquilidad de las familias en la zona.

