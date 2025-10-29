Mujer es Asesinada de un Disparo en la Cabeza en Ciudad Juárez

Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre, se reportó el homicidio de una mujer en el cruce de las calles Privada de Bahía Blanca y Privada Refugio de la Libertad, en Ciudad Juárez.

Podría Interesarte: Ataque Armado en Tortillería de Ciudad Juárez Deja Tres Muertos y Cuatro Heridos

De acuerdo con los primeros reportes proporcionados por las autoridades, la víctima presentaba un impacto de bala en la cabeza, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. Con este caso, son 57 homicidios registrados en Ciudad Juárez en lo que va del mes de octubre, según cifras de las autoridades.

Elementos de Seguridad Resguardaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional para resguardar la zona. Además, se contó con la presencia de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, encargada de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, se ha confirmado que en el lugar del ataque se encontró un casquillo percutido calibre 9 milímetros. Se espera que el Servicio Médico Forense traslade el cuerpo a sus instalaciones y realice la necropsia de ley.

Hasta ahora, se desconoce el motivo del ataque. Las autoridades indicaron que, una vez concluidas las investigaciones, se dará a conocer más información, incluyendo la identidad de la víctima y los posibles responsables de este homicidio.

Historias recomendadas: