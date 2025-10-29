Ataque Armado en Tortillería de Ciudad Juárez Deja Tres Muertos y Cuatro Heridos

La tarde del pasado martes 28 de octubre se registró un ataque armado en contra de una familia dentro de una tortillería ubicada en el cruce de las calles Juan Cobos y Guadalupe Casillas, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados a bordo de dos vehículos abrieron fuego contra los presentes, provocando la muerte de tres integrantes de una familia. Las víctimas fueron identificadas como Gumaro S., de 46 años, señalado como dueño del negocio; Edgar S., de 24 años; y Asael S., de 20 años.

Cuatro Personas Más Resultaron Lesionadas

En el ataque también resultaron cuatro personas lesionadas, identificadas como José Armando S., de 25 años, miembro de la familia, y tres empleados del lugar: César R., de 20 años, Yair G., de 18 años, e Isidro M., de 19 años. Todos fueron trasladados a la Clínica No. 66 del IMSS, donde se reportó que tres se encuentran estables y uno en estado grave a causa de las heridas de bala.

Vecinos del sector señalaron que se escucharon más de 20 detonaciones de arma de fuego y que los atacantes huyeron a bordo de un vehículo rojo y otro blanco. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha confirmado de manera oficial la causa del ataque. Únicamente se observa que, al exterior del negocio, fueron colocadas algunas veladoras en memoria de las víctimas.

Las autoridades continúan con las investigaciones y se espera que, una vez concluidas, se dé a conocer más información sobre este violento hecho.

