Muere Empleado del Crematorio Plenitud Vinculado al Caso de los 386 Cuerpos en Ciudad Juárez

Durante la noche del 30 de octubre de 2025 se reportó el fallecimiento de Facundo Teófilo M. R., de 74 años, quien se desempeñaba como empleado del crematorio Plenitud en Ciudad Juárez.

El hombre había sido vinculado a proceso junto con José Luis A. C. por los delitos de inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.

De acuerdo con autoridades, Facundo Teófilo fue recluido en el Centro de Reinserción Social número 3 el 30 de junio de 2025. Desde su ingreso presentaba una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por lo que fue atendido de manera constante por personal médico.

Sin embargo, ante el deterioro de su estado de salud, fue trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez, donde finalmente falleció a las 20:10 horas del jueves debido a complicaciones derivadas de su enfermedad. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre las circunstancias exactas del deceso.

¿Por Qué Estaba Detenido Facundo Teófilo?

El 27 de junio de 2025, las autoridades localizaron en el interior del crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granja Santo Polo Gamboa, alrededor de 386 cuerpos apilados en distintos grados de descomposición.

De acuerdo con las investigaciones, los restos humanos debieron haber sido cremados y entregados a sus familiares; sin embargo, las cenizas entregadas no correspondían, lo que derivó en la detención de dos hombres, entre ellos Facundo Teófilo M. R. y José Luis A. C., señalado como el dueño.

Continúan Exigiendo Justicia Tras el Caso del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez

